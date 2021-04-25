Fatih Terim: 'Sonuna kadar gideceğiz'

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Antalyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu."Açıkçası oyunun başından itibaren planladığımız baskıyı ilk defa baskıyı sonuna kadar yapabildik."Burada anahtar şey goldür. 6-3-1 dizilen bir takımı açmak,geçemedik. Golü geç bulduk. Golü ne kadar erken bulursanız, rakibinizi de o kadar zorlarsınız. Her kaçırılan gol, rakibin de direncini arttırıyor"ırtı dönük topu alıp da bu kadar becerili olan çok az oyuncu vardır. Ondan çok memnunum."Ömer'in bayağı sprinter hali vardı. Halil de sırtı dönük top alıp bu kadar becerikli olabilen az oyundandır, çok mutluyum. Çok kişi kadroyu garipsemiş olabilir ama çok iyi işler yaptı bu kadro."oynamış ve 2 gol atmıştı. Elimizde ne imkan varsa, imkanları doğru ve dürüst şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Mustafa Muhammed'e güveniyoruz."Bunlar hep oldu zaten.""Menfaatim, hiçbir zaman karakterimin önüne geçmedi. Hayatıma giren herkesin parolası sevgiydi. Kimseyi, kimseye şikayet etmedim.Hep bunun vicdan ve gönül rahatlığıyla yaşadım. Allah, bunu hak eden herkese nasip etsin."