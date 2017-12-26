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Fatih Terim sonrası Florya'da yeni yapılanma

Galatasaray'da Terim'in gelişi ile beraber Florya'da idari olarak da büyük değişim dikkatlerden kaçmıyor.

Fatih Terim sonrası Florya'da yeni yapılanma
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26 Aralık 2017 09:24
Galatasaray'da Terim'in gelişi ile beraber Florya'da idari olarak da büyük değişim dikkatlerden kaçmıyor. Tecrübeli teknik adama yakın isimler, yeniden Metin Oktay Tesisleri'ne dönerek eski görevlerine geri dönecek.

A Milli Takımı'ndaki yardımcısı Levent Şahin'i Florya'da da sağ kolu yapan Fatih Terim'in yakın dostu Fahri Yılmaz da Florya'da tesis müdürü olarak göreve geldi.

Hande Sümertaş da basın sorumlusu olarak Florya'daki mesaisine başladı. Şükrü Hanedar ise yine idari koordinatör olarak hizmet edecek.



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