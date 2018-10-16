Fatih Terim, son prova için yıldızlarını bekliyor

Geçtiğimiz hafta 9 oyuncusu A milli takımlarda görev alan Galatasaray, lige dönüş yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim, ekibini tam kadro çalıştırmak için millilerin Florya'ya gelmesini bekliyor.Cuma günü oynanacak Bursaspor maçı için, tüm takımın ancak tek idman yapabilecek olması, tecrübeli hocanın endişe yaşamasına yol açtı. Milli futbolcuların bugünkü idmanda dinlenmeye alınması, yarın takıma katılması, perşembe günü de son taktik provanın yapılması planlanıyor.Terim, hafta içindeki Schalke sınavına rağmen, kadroda rotasyon yapmayı ise düşünmüyor.Serdar Aziz, Ömer Bayram (Türkiye), Muslera (Uruguay), Nagatomo (Japonya), Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Feghouli (Cezayir), Onyekuru (Nijerya), Belhanda (Fas), Linnes (Norveç).Fatih hoca Bursaspor maçı 11'ini şimdiden kafasında oluşturmaya çalışıyor. Tecrübeli teknik adamın, milli takım yorgunu olan Martin Linnes'in yerine sağ bekte Mariano'yu düşündüğü öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun önünde ise formaya birçok aday var. Feghouli, Sinan ve Yunus arasında yarış var.