Fatih Terim: "Son nefesime kadar Galatasaray"

Fatih Terim, görev verilmesi halinde son nefesine kadar Galatasaray'a hizmet edeceğini ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fatih Terim: 'Son nefesime kadar Galatasaray'
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08 Temmuz 2020 20:22
Galatasarayu teknik direktörü Fatih Terim görev verilmesi haklinde son nefesine kadar sarı-kırmızılı kulüpte görev almaktan onur duyacağını dile getirdi.

Ligde ilk iki sıranın belli olduğunun altını çizen Terim, "Sıkıntılı bir süreç ama artık bundan sonra çok fazla konuşacak bir şey yok. Biz dahil herkes üzerine düşeni yapacak. Aşağı yukarı ligde ilk iki sıra belli; biz de alacağımız tüm puanlarla ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Galatasaray'a son nefesine kadar hizmet edeceğini ifade eden Terim, "Son ana kadar görev verilmesi halinde Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım. Büyük camialar sembolleriyle yaşarlar; Metin abi gibi, Coşkun abi gibi, Turgay ağabey gibi... Ben de kendimi öyle görmüyorum ama yaş oraya doğru geliyor" şeklinde konuştu.



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