Fatih Terim: 'Sizinle gurur duyuyorum'

Teknik Direktörü, Schalke ile oynanacak mücadele öncesi takımla bir toplantı gerçekleştirdi.Tecrübeli teknik adam, yaptığı konuşmada 30 dakika içinde yaşadıkları 3 sakatlığa değinerek, "Sizlere teşekkür ediyorum. Ve şunu çok net söyleyebilirim ki sizinle gurur duyuyorum. 30 dakikada 3 sakatlık yaşadık. Oyuncu değişiklik hakkımız bitti" dedi.Tecrübeli Hoca, "Hamle yapamadım. Ve kafalarda Schalke vardı. Ama siz ortaya büyük bir karakter koydunuz. Bu maçı döndürmek, yenilmemek de önemliydi. Bursaspor maçını unutun. Biz bunu telafi ederiz." yorumunu yaptı.Terim sözlerini, "Şimdi önemli olan Schalke maçı. Hedeflerimiz de büyük. Dar bir kadroyla zor bir süreçten geçiyoruz. Daha çok çalışacağız, daha iyisini yapacağız ve başaracağız" ifadeleriyle tamamladı.