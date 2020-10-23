Fatih Terim: "Siz işinize bakın"

Fatih Terim'in, "Satmayı beceremediler diyerek suçladığı başkan Mustafa Cengiz, "Pandemıde sadece Galatasaray dinleniyor" diye cevap vermişti. Tecrübeli hoca, oyuncularına ise "Siz işinizi yapın, futbola odaklanın" dedi.

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Fatih Terim: 'Siz işinize bakın'
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23 Ekim 2020 13:36
Sezona kötü baslayan, 2 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 7 puan toplayan, 8 puan kaybeden Cim Bom'da yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki ipler gerildi. Terim'in "Oyuncu satmayı bile beceremediler" diyerek yönetimi hedef alması başkan Mustafa Cengiz'i kızdırmıştır. Başkan Cengiz de, "Pandemide sadece Galatasaray dinleniyor" sözüyle Fatih Terim'i hedef almıştı.

"BİZE BİR SERİ GEREK"

Bu gelişmeler sonrasında Fatih Terim'in her an görevi bırakabileceği konuşuluyor. İmparator bir yandan bu krizle uğraşırken, bir yandan da takımı Erzrumspor ile oynanacak maça hazırlıyor.

Terim idman öncesinde futbolcularıyla yaptığı kısa görüşmede, "Yaşanan olaylar sizi etkilemesin. Sizin işiniz, futbol oynamak, iyi calışmak. Önünüzde kazanmanız gereken bir Erzurumspor maçı var. 2-3 maçlık bir galibiyet serisi ile her şey tersine döner" diye konuştu



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