Fatih Terim: 'Siz işinize bakın'

Sezona kötü baslayan, 2 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 7 puan toplayan, 8 puan kaybeden Cim Bom'da yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki ipler gerildi. Terim'in "Oyuncu satmayı bile beceremediler" diyerek yönetimi hedef alması başkan Mustafa Cengiz'i kızdırmıştır. Başkan Cengiz de, "Pandemide sadece Galatasaray dinleniyor" sözüyle Fatih Terim'i hedef almıştı.



"BİZE BİR SERİ GEREK"



Bu gelişmeler sonrasında Fatih Terim'in her an görevi bırakabileceği konuşuluyor. İmparator bir yandan bu krizle uğraşırken, bir yandan da takımı Erzrumspor ile oynanacak maça hazırlıyor.



Terim idman öncesinde futbolcularıyla yaptığı kısa görüşmede, "Yaşanan olaylar sizi etkilemesin. Sizin işiniz, futbol oynamak, iyi calışmak. Önünüzde kazanmanız gereken bir Erzurumspor maçı var. 2-3 maçlık bir galibiyet serisi ile her şey tersine döner" diye konuştu