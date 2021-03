Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



YARIM POZİSYON VERMEDEN...

Sivasspor'a yarım pozisyon vermeden 2 gol yediklerini ifade eden Fatih Terim, "Bu sahaya rağmen, bu saha daha çok başımızı ağrıtacak. Bu saha TV'den iyi ama kötü yani. Yapmak istediklerimiz, planımızı, programımızı, projemizi, taktiğimizi muhteşem bir 45 dakika oynadılar. Bu zemine rağmen. Bloklar arasında top alan geçen, oyunu domine eden bir Galatasaray. Olmadı. İkinci yarıya aynı şekilde iyi devam ettik. Pozisyon yokken yine bir gol yedik. 2-2'yi bulduk. Üçüncüyü kaçırdık. Ancak, puan kaybettik. Maalesef maalesef iyi oynamak, iyi mücadele etmek önemli ama istatistikler ne olursa olsun sonuç 2 puan kaybı. Tercihimiz iyi oyun, iyi mücadele ve 3 puan. 3 puana çok yaklaştık. Olmuyor bazen. Ancak, dediğim gibi oyun olarak çok iyi şeyler yaptık fakat sonucu alamadık" dedi.



2 ALİ BİR KIRMIZI DEMEDİ



"Kırmızı kartın başka nasıl tarifi olur. İçeriden diyorlar ki, topa vurmuş. İyi vursun, kaçırabilir. Kaçıramazsa cezasına katlanır. Buna kırmızı demeyen 1 Allah'ın kulu var mı! 2 Ali 1 kırmızı edemedi. Bu nasıl bir şeydir ya! Beni nasıl ikna edebilirsiniz ya! Her hafta bir vukuatınız var ya! Bize öyle mizansen çiziyorlar ki, biz hiç oynamadık. Bugünkü de topa vurdu. Topa vurunca her şey serbest demek ki! Yapmayın Allah aşkına, yapmayın ya."



BİZE OLUNCA KIRMIZIYI VERİYORLAR



Sivasspor'a bir kırmızı kartın verilmediğini iddia eden Fatih Terim, "Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 59. dakikada Henry'e olan pozisyon. Ali Palabıyık top oynamış olsa içeriden, vurduktan sonra ayağı devam ediyor demez. Bizim öyle en az 2-3 oyuncumuz atıldı. Uzatmanın 7 dakikasıyla beraber 38 dakika var. Bu pozisyona kırmızı vermiyor. Demeki ki endişeleri haklıymış. Endişelendiler ya. Bu pozisyona kırmızı demezseniz, 2 saniye önce de Gedson'ın ayağına basıyor biri. Aynı kare. 10 saniye içinde. 10 kişi oynayacak rakip, biz 11. Galatasaray'a gelince hiç tereddütsüz. Bu değil de nedir yani. Oynamadığı için Ali Palabıyık top filan. Oyuncunun tabanını koymayacağını bilemez tabii. Biz o tip, Falcao'lar, Mustafa'lar, Emre, Diagne, bir sürü kırmızı kart ve çok 10 kişi oynadık. Ne hikmetse bir sebep, biz kanmıyoruz tabii de bizi ikna edecek halleri yok. Oynamadıkları için çözemiyorlar. Bundan daha bariz ne olabilir. Bu lig maçı kardeşim. Bunun pardonu yok, pardonu yok. Muhakkak her hafta bize bir şey oluyor, her hafta. Dakika 59. Bakın söylüyorum" dedi.