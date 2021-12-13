Fatih Terim, Sivas'ta da tribünde

Galatasaray'da cezası bulunan teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor karşılaşmasında tribünde olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Sivas'ta da tribünde
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13 Aralık 2021 12:15
Tahkim Kurulu'nun 5+1 maçlık cezasını onadığı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor karşılaşmasında da tribünde olacak.

Daha önce ligdeki Yeni Malatyaspor ve Altay maçlarında kulübedeki yerini alamayan deneyimli teknik adam, Sivasspor maçını da kaçıracak.

Galatasaray'da Sivasspor deplasmanında kulübede yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş olacak.


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