⚽44' Falcao

⚽81' Onyekuru

⚽89' Onyekuru



Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 2 maç sonra kazandı.



FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

KAYSERİSPOR 'KAZANAN' 11'İ BOZMADI

GALATASARAY, HÜCUMCU 4-4-2 İLE BAŞLADI

MAÇIN İLK TEHLİKELİ ATAĞI GALATASARAY'DAN

TAYLAN ANTALYALI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

RADAMEL FALCAO TOPUĞUYLA ATTI

İKİNCİ YARIYA GALATASARAY ETKİLİ BAŞLADI

HER İKİ TAKIM DA SİSTEM DEĞİŞTİRDİ

FEGHOULI'NİN SÜPER LİG'DE 100. MAÇI

ONYEKURU 2 GOLLE İMZASINI ATTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'ı öne geçiren golü 44. dakikada Marcelo Saracchi'nin asistiyle Radamel Falcao attı. Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Radamel Falcao ceza sahası içinde sağ ayağını uzatıp topuğuyla yaptığı vuruşta maçın ilk golünü attı.Galatasaray'ın ikinci golnüü 81. dakikada Henry Onyekuru attı. Radamel Falcao'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Doğan Alemdar müdahale etti ve top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Henry Onyekuru, boş kaleye vuruşunu yaptı ve 6 maç sonra yeniden fileleri havalandırdı.Henry Onyekuru, 89. dakikada attığı golle maçın skorunu belirlemeyi başardı.2 maç sonra kazanan Galatasaray, puanını 61'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla ilk sıradaki Beşiktaş ile aradaki puan farkını 2'ye indirdi. Kayserispor ise 2 maç sonra kaybetti ve 31 puanda kaldı.Galatasaray, bir sonraki lig maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Karagümrük deplasmanına gidecek.Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yapıldı.Galatasaray'da kart cezası sona eren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11'de görev yaptı. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta 11'de görev alan Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Onyekuru, Babel ve Linnes yedek kulübesinde oturdu, Donk ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.Konuk ekip, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed, Falcao 11'iyle çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ozornwafor, Linnes, Etebo, Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru ve Babel yer aldı.Kayserispor'da antrenör Uğur Kulaksız, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.Kayseri ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak 11'iyle çıktı. Ev sahibinin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Emre Demir, Miguel Lopes, Nurettin Korkmaz, Kvrzic, Sapunaru, Melih Okutan Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic yer aldı.Galatasaray, maça 4-4-2 dizilişiyle başladı. Taylan ile birlikte Luyindama ve Marcao'yu geride bırakan Galatasaray, bek oyuncuları Saracchi ve Yedlin'i de bir açık oyuncusu gibi kullandı. İlk dakikalardan itibaren Kayserispor yarı alanına yerleşen Galatasaray, dönen topları da sıklıkla alarak atak devamlılığını sağladı.Kayserispor ise tüm oyuncularıyla topun arkasına geçip kendi ceza alanı çevresinde pres yaptı ve kaptığı toplarla hızlı hücumlar düşündü.Galatasaray, ilk tehlikeli atağını 9. dakikada düzenledi. Yedlin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Emre Akbaba'nın kafa vuruşunu önce kaleci Doğan Alemdar çeldi. Dönen topta Emre Akbaba'nın vuruşunda yan direğe çarpan top Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson Fernandes'in vuruşu Kayserispor savunmasına çarpıp kornere çıktı.20. dakika sonrasında oyun sık sık karşılıklı faullerle durmaya başladı ve tempo da düştü. Galatasaray, yüzde 70 üzerinde topla oynama oranı sağladı. Ev sahibinde stoper Uğur Demirok, 29. dakikada sakatlanarak yerini Sapunaru'ya bıraktı.Kayserispor, ilk tehlikeli atağını 29. dakikada düzenledi. Luyindama'nın hatalı pasında İlhan Parlak topa müdahale etti ve boştak itopu Pedro Henrique aldı. Henrique, Muslera ile karşı karşıya kalıp Uruguaylı kalecinde de sıyrıldı ancak açısını da kaybetti. İçeriye çevirdiği top ise Muslera'da kaldı.Galatasaray'da Taylan Antalyalı, 35. dakikada İlhan Parlak'a yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı ve Rizespor maçında cezalı duruma düştü.Galatasaray, 30. dakikadan sonra kanatları daha sık kullanmaya başladı. Sürekli kenar ortaları deneyen Galatasaray, hücum oyuncularını da bu ortalarla buluşturmayı başardı. Baskısını artıran Galatasaray, 44. dakikada Radamel Falcao'nun golüyle öne geçti.Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Radamel Falcao ceza sahası içinde sağ ayağını uzatıp topuğuyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Falcao, böylece bu sezon ligdeki 12. maçında 8. golünü atmış oldu.Galatasaray, bu golle birlikte ilk devreyi 1-0 önde kapattı.İkinci yarı, ilk yarıya benzer bir oyunla başladı. Galatasaray önde olmasına karşın kısa paslarla oyunun kontrolünü tutmayı başardı. Baskısını ve gol arayışını sürdüren Galatasaray, arka arkaya pozisyonlara girdi. Emre Akbaba, 48. dakikada ikinci yarının ilk fırsatını yakaladı ancak kaleci Doğan Alemdar'a takıldı. 60'da ise Mustafa Muhammed'in müsait durumda yaptığı kafa vuruşu kaleye uzak bir şekilde auta gitti.Kayserispor ise Aaron Lennon'ın bireysel performanslarıyla tehlikeli ataklar yaptı ancak bu ataklarda final pasları veya şutlar isabetsiz olunca ev sahibi ekip aradığı beraberlik golüne ulaşamadı.67. dakikada her iki takım da değişiklikler yaptı. Kayserispor'da Pedro Henrique ve Avramovski oyundan çıkarken yerlerine Luckassen ve Kvrzic oyuna dahil oldu. Bu değişiklikle birlikte Kayserispor, Luckassen ve İlhan Parlak'ın forvet olduğu 4-4-2 düzenine geçti.Galatasaray'da ise Emre Akbaba ve Mustafa Muhammed kenara gelirken Henry Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi. Bu değişikliklerle birlikte Fatih Terim, sistemi 4-4-2'den 4-1-4-1'e döndürdü.Kayserispor'un Lennon çabalarıyla düzenlediği atakların ikinci yarıdaki en etkilisi 69. dakikada yaşandı. Arka arkaya çalımlar atan Lennon, pasını kaleye sol çaprazdaki İlhan Parlak'a aktardı. İlhan Parlak'ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.Fatih Terim, 75. dakikada bir değişiklik daha yaptı ve Gedson Fernandes'in yerine Sofiane Feghouli oyuna dahil oldu. Cezayirli oyuncu, Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.Galatasaray, son 15 dakikada savunma güvenliğini alarak oynadı ve top Kayserisporlu oyuncularda daha çok kaldı. Kayserispor'u tehlikeli bölgeye sokmayan Galatasaray, kaptığı toplarla hızlı hücumlar düşündü ve farkı artırmayı denedi.Galatasaray, 81. dakikada kontratakla maçın skorunu belirledi. Henry Onyekuru, topu orta alandan hızlıca getirip Falcao'ya pasını aktardı. Kolombiyalı santrforun sağ çaprazdan yaptığı vuruşa kaleci Doğan Alemdar müdahale etti ve top üst direkten oyuna alanına geri döndü. Topu iyi takip eden Onyekuru, boş kaleye vuruşunu yaptı ve farkı ikiye çıkardı.Henry Onyekuru, 89. dakikada savunma arkasına koşusunu yaptı ve Feghouli'nin ara pasıyla buluşarak kaleci Doğan ile karşı karşıya kaldı. Sağ köşeye net bir vuruş yapan Onyekuru maçın skorunu belirledi.Galatasaray, 2 hafta sonra yeniden 3 puan alarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu.9. dakikada sağ kanattan Yedlin'in ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu çeldi. Emre Akbaba'nın tekrar vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson Fernandes'in vuruşunda top, rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.29. dakikada Galatasaray savunmasının hatasını değerlendiren ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Pedro Henrique'nin çapraz pozisyondan etkisiz vuruşunda, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.30. dakikada Yedlin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.38. dakikada Avramovski'nin ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'nın çeldiği top kornere gitti.