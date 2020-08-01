Fatih Terim, sınırı kendisi koyacak!

TFF'nin yabancı kuralını bir yıl ertelemesi Galatasaray'ın planlarını değiştirmedi. Terim gelecek yıl için şimdiden önlem alacak ve yerli ağırlıklı bir kadroyla yola çıkacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Fatih Terim, sınırı kendisi koyacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2020 09:22
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı düzenlemesiyle ilgili erteleme kararı Galatasaray'ın ve Teknik Direktör Fatih Terim'in planlarını değiştirmeyecek.

Terim, önünde bir yıl daha olmasına rağmen yerli oyuncu konusunda şimdiden önlemlerini alacak. Tecrübeli teknik adam, Türk futbolcular üzerinde durmaya devam edecek. Böylece hem takımda rekabet artacak hem de aidiyet sorunu ortadan kaldırılacak. Ayrıca geleceğe de hazırlık yapılacak.

Şimdiye kadar anlaşma sağlanan Arda Turan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlere ek olarak içerde ve dışarıda yetenekli Türk futbolcularla ilgili çalışma devam edecek.

Gelecek sezon sahada 11 yabancı kuralı devam etse de, Teknik Direktör Fatih Terim yerli en az 3-4 isme 11'de yer vermeyi düşünüyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için