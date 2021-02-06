Fatih Terim: 'Seyirci yok dendi ama seyirci var, küfür ediyor'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynanacak maçtan önce açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim geçen sezon Kadıköy'de 21 yıllık hasrete son verdiği derbide giydiği Galatasaray eşofman üstünü bugün de üzerinden çıkarmadı.



TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için 150 kadar sağlık çalışanı stada alındı" dedi.



SEYİRCİ YOK DENDİ AMA...



Fatih Terim, "Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... 6222 denen bir şey var, bunun uygulamasını da istiyoruz. Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Maçın neyini konuşayım... Demek ki federasyondan da birileri yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.



