Fatih Terim: ''Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim''

Evin ve taraftarın yeni zaferler için seni bekliyor Nando!



Desteğimiz hiç eksilmeyecek... @1_Muslera_25 pic.twitter.com/eh02vgKwuT



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 6 Temmuz 2018

teknik direktörü, Fransa ile Uruguay arasında oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçını izlemek için kızı Merve Terim ile birlikte Rusya'ya gitti.Nizhny Novgorod şehrinde oynanan maçı izleyen Terim, Galatasaray'dan öğrencisi Fernando Muslera hakkında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.Fransa'nın Uruguay'ı 2-0 yendiği maçın ardından paylaşımda bulunan Terim, "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." sözlerini kullandı.Öte yandan Galatasaray Twitter hesabı, maçın ardından Muslera'yı etiketleyerek ''Evin ve taraftarın yeni zaferler için seni bekliyor Nando! Desteğimiz hiç eksilmeyecek...'' paylaşımı yaptı.