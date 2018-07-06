Fatih Terim: ''Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim''

Galatasaray
teknik direktörü Fatih Terim
, Fransa ile Uruguay arasında oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçını izlemek için kızı Merve Terim ile birlikte Rusya'ya gitti.
Nizhny Novgorod şehrinde oynanan maçı izleyen Terim, Galatasaray'dan öğrencisi Fernando Muslera hakkında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.''ELENMESİNE Mİ ÜZÜLSEM, ERKEN DÖNMESİNE Mİ SEVİNSEM...''
Fransa'nın Uruguay'ı 2-0 yendiği maçın ardından paylaşımda bulunan Terim, "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." sözlerini kullandı.''EVİN VE TARAFTARIN SENİ BEKLİYOR!''
Öte yandan Galatasaray Twitter hesabı, maçın ardından Muslera'yı etiketleyerek ''Evin ve taraftarın yeni zaferler için seni bekliyor Nando! Desteğimiz hiç eksilmeyecek...'' paylaşımı yaptı.
Kaynak: Sporx.com