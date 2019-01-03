NEDEN GÖRÜŞMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçı öncesi midesi bulandığı gerekçesiyle oynamak istemeyen ancak ertesi gün Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz, henüz affedilmedi.Teknik direktör Fatih Terim'in gazabına uğrayarak satış listesine konulan ancak hocasından özür dileyeceğini belirten 28 yaşındaki stoper, çarşamba günü ikinci yarı öncesi topbaşı yapan takım arkadaşlarıyla idmana çıkamadı.Habertürk'ün haberine göre A.B.D.'den döndükten sonra oyuncusuyla görüşmesi beklenen İmparator, sürpriz bir hamleyle Serdar'la yapacağı görüşmeyi erteledi. Serdar'ı affetmeyi düşünen Terim'in öğrencisiyle bugün yapacağı görüşmenin ardından antrenmana çıkmasına izin vermesi bekleniyor.Deneyimli teknik adamın Serdar'la çarşamba günü görüşmemesinin nedeni ise ortaya çıktı.Bir yandan oyuncusunun deyim yerindeyse burnunu sürtmek isteyen tecrübeli antrenörün, diğer yandan da Serdar üzerinden takımda performansları yetersiz bulunan birçok oyuncuya gözdağı vermek amacıyla böyle bir karar aldığı kaydedildi.