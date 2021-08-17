Fatih Terim, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu

Fatih Terim için Giresunspor maçının anlamı büyüktü. Sarı kırmızılı çalıştırıcı Giresunspor zaferiyle birlikte Süper Lig'de 50. farklı takımı yendi, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu.

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Fatih Terim, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu
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17 Ağustos 2021 11:04
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sezonu 3 puanla açarken kendisi adına da özel bir gece yaşadı. Tecrübeli hoca, teknik adamlık kariyerinde Giresunspor'la ilk kez rakip oldu. Terim, daha önce Süper Lig 'de karşılaştığı 52 takımın 49'unu en az bir kez devirmeyi başarmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, Giresun'u devirince Terim de 50. farklı takıma karşı galibiyet aldı ve Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu. Terim, Galatasaray'ın başında bu sezon Adana Demir ya da Karagümrük'ü de yenerse bu alanda zirveye oturacak.

Giresunspor maçının başarılı hoca için farklı bir önemi daha vardı. Bu konudaki duygularını müsabaka öncesinde paylaşan Terim, "Giresunspor'a 'hoş geldin' demek istiyorum. Çok dostumun olduğu bir şehir. Galatasaray'a geldiğimde de ilk maçımı Giresun'a karşı oynamıştım" dedi. Aslan'ın hocası takımın performansından da mutlu olduğunu belirtip, "Takımıma inanıyorum. Her geçen gün daha iyi olacağız. Galatasaray'ın oyun anlayışı aynı şekilde devam ediyor. Oyun sadece numaralarda kalan bir şey değil, inşallah onu da sahaya yansıtmaya devam ederiz."


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