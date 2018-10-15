Milli arayı sıkı çalışarak değerlendiren Galatasaray'ı yoğun bir tempo bekliyor.Cim Bom bu hafta önce Bursaspor ile ligde karşılaşacak ardından hafta içinde Schalke 04 ile Şampiyonlar Ligi'nde oldukça kritik bir 90 dakika oynayacak.Teknik direktör Fatih Terim, Devler Ligi'ne farklı odaklanan takımını şimdiden uyardı. Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre, Kendileri için her maçın önemli olduğuna dikkat çeken İmparator'un,dediği öğrenildi.Galatasaray, üst üste oynayacağı iki maç sonrası her iki kulvarda da lider olabilir. Ligde zaten Başakşehir'in 3 puan önünde yer alan Cim Bom, Devler Ligi'nde de Schalke 04'ü mağlup ederse, Porto'nun Lokomotiv'e takılması halinde grupta zirveye çıkacak. Terim, zorlu Şampiyonlar Ligi'nde özellikle iç sahadaki maçlarda kesinlikle kayıp istemiyor.