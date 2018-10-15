Milli arayı sıkı çalışarak değerlendiren Galatasaray'ı yoğun bir tempo bekliyor.
Cim Bom bu hafta önce Bursaspor ile ligde karşılaşacak ardından hafta içinde Schalke 04 ile Şampiyonlar Ligi'nde oldukça kritik bir 90 dakika oynayacak.
Teknik direktör Fatih Terim, Devler Ligi'ne farklı odaklanan takımını şimdiden uyardı. Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre, Kendileri için her maçın önemli olduğuna dikkat çeken İmparator'un, "Maç ne de olsa evimizde deyip rahat oynarsak, hata yaparız. Maç maç düşünmek zorundayız. Büyük takımların çıktıkları her arenada kazanmaları gerekir. Önce Bursaspor mücadelesinden galibiyetle ayrılalım, liderliği garantileyelim. Sonra Schalke maçını düşünürüz. Ligde liderliği korumamız çok önemli" dediği öğrenildi.
TERİM'İN İÇ SAHA PLANI
Galatasaray, üst üste oynayacağı iki maç sonrası her iki kulvarda da lider olabilir. Ligde zaten Başakşehir'in 3 puan önünde yer alan Cim Bom, Devler Ligi'nde de Schalke 04'ü mağlup ederse, Porto'nun Lokomotiv'e takılması halinde grupta zirveye çıkacak. Terim, zorlu Şampiyonlar Ligi'nde özellikle iç sahadaki maçlarda kesinlikle kayıp istemiyor.
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Cim Bom bu hafta önce Bursaspor ile ligde karşılaşacak ardından hafta içinde Schalke 04 ile Şampiyonlar Ligi'nde oldukça kritik bir 90 dakika oynayacak.
Teknik direktör Fatih Terim, Devler Ligi'ne farklı odaklanan takımını şimdiden uyardı. Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre, Kendileri için her maçın önemli olduğuna dikkat çeken İmparator'un, "Maç ne de olsa evimizde deyip rahat oynarsak, hata yaparız. Maç maç düşünmek zorundayız. Büyük takımların çıktıkları her arenada kazanmaları gerekir. Önce Bursaspor mücadelesinden galibiyetle ayrılalım, liderliği garantileyelim. Sonra Schalke maçını düşünürüz. Ligde liderliği korumamız çok önemli" dediği öğrenildi.
TERİM'İN İÇ SAHA PLANI
Galatasaray, üst üste oynayacağı iki maç sonrası her iki kulvarda da lider olabilir. Ligde zaten Başakşehir'in 3 puan önünde yer alan Cim Bom, Devler Ligi'nde de Schalke 04'ü mağlup ederse, Porto'nun Lokomotiv'e takılması halinde grupta zirveye çıkacak. Terim, zorlu Şampiyonlar Ligi'nde özellikle iç sahadaki maçlarda kesinlikle kayıp istemiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın