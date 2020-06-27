Fatih Terim, savunmada 9 denedi; olmadı!

Sakatlıklar ve cezalılardan dolayı bir türlü ideal stoper ikilisini kullanamayan Terim, bu hafta Donk-Lemina ile sahada olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Fatih Terim, savunmada 9 denedi; olmadı!
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27 Haziran 2020 10:33
Başakşehir deplasmanında sezon finaline çıkacak Galatasaray'da eksikler can sıkıyor.

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'da Luyindama, Marcao, Donk, Ahmet Çalık, Emin Bayram ve Lemina değişmeli olarak defansta görev yaptı. İdeal ikilisi Luyindama-Marcao olan Fatih Terim, stoperde 9 farklı kombinasyon denemek zorunda kaldı.

Emin Bayram'ın tecrübesizliği nedeniyle Terim, mecburen Lemina'yı orta sahadan geriye çekecek ve Donk-Lemina ikilisi ilk kez birlikte görev yapacak.





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