Fatih Terim: 'Saracchi olsa rahat ederdik'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim dev derbiden önce açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe karşısında kendi oyunlarını sergilemeleri durumunda rahat edeceklerini ifade eden Terim, "Derbiler sonuçları kestirilemeyen maçlar, bilinmeyen olduğu için bundan büyük zevk alıyor. İyi başladık. İyi de gitmek niyetimiz. Karşımızda güçlü bir rakip var. Ümit ederim kendi anlayışımızı sahada uygulayabiliriz. Böyle olursa da daha rahat ederiz. Bakalım hayırlısıyla ne olacak" dedi.



Saracchi'nin yokluğu hakkında da konuşan Terim, "Özellikle geçiş savunmasında Saracchi bizim için hızıyla önemli bir silah. Her ne kadar Luyindama'nın gelmesiyle geçiş savunmasında biraz daha rahat ettiysek de Saracchi ile daha rahat edebilirdik. Rakip ataklardan ötürü geçiş savunması önemli diye düşünüyorum. Hem sol ayaklı, hem de çabuk biri olarak eksiklik. Martin Linnes, hep en yüksek performansı vermeye çalışan bir oyuncu. Umarım, Saracchi'nin eksikliğini hissetmeyiz" ifadelerini kullandı.



