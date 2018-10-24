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Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Ozan kararını değiştirmedi!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, lig maçlarında görev verdiği Ozan Kabak'a Şampiyonlar Ligi'nde de güvendi ve 18 yaşındaki oyuncuyu Schalke 04 maçının ilk 11'inde oynattı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Ozan kararını değiştirmedi!
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24 Ekim 2018 20:59
Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile karşılaşacak Galatasaray'da ilk 11'ler belli oldu. Fatih Terim, Schalke maçının 11'inde savunma bölgesinde 18 yaşındaki Ozan Kabak'a güvendi.

Terim, lig maçlarında şans tanıdığı Ozan'a Schalke maçında da forma şansı verdi ve savunma hattında Ozan Kabak - Maicon ikilisini kullandı.

FORVETTE EREN DERDİYOK

Orta sahada Ryan Donk ve Badou Ndiaye'ye şans veren Fatih Terim, forvette de Eren Derdiyok'u ilk 11'e yazdı.

Galatasaray'ın Schalke karşısında ilk 11'i şu şekilde; Muslera, Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren



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