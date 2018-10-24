Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Ozan kararını değiştirmedi!

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile karşılaşacak'da ilk 11'ler belli oldu., Schalke maçının 11'inde savunma bölgesinde 18 yaşındakia güvendi.Terim, lig maçlarında şans tanıdığı Ozan'a Schalke maçında da forma şansı verdi ve savunma hattındaikilisini kullandı.Orta sahada Ryan Donk ve Badou Ndiaye'ye şans veren Fatih Terim, forvette de Eren Derdiyok'u ilk 11'e yazdı.Galatasaray'ın Schalke karşısında ilk 11'i şu şekilde; Muslera, Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren