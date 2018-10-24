Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Ozan kararını değiştirmedi!

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile karşılaşacak Galatasaray'da ilk 11'ler belli oldu. Fatih Terim, Schalke maçının 11'inde savunma bölgesinde 18 yaşındaki Ozan Kabak'a güvendi.
Terim, lig maçlarında şans tanıdığı Ozan'a Schalke maçında da forma şansı verdi ve savunma hattında Ozan Kabak - Maicon ikilisini kullandı.
FORVETTE EREN DERDİYOK
Orta sahada Ryan Donk ve Badou Ndiaye'ye şans veren Fatih Terim, forvette de Eren Derdiyok'u ilk 11'e yazdı.
Galatasaray'ın Schalke karşısında ilk 11'i şu şekilde; Muslera, Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren
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Terim, lig maçlarında şans tanıdığı Ozan'a Schalke maçında da forma şansı verdi ve savunma hattında Ozan Kabak - Maicon ikilisini kullandı.
FORVETTE EREN DERDİYOK
Orta sahada Ryan Donk ve Badou Ndiaye'ye şans veren Fatih Terim, forvette de Eren Derdiyok'u ilk 11'e yazdı.
Galatasaray'ın Schalke karşısında ilk 11'i şu şekilde; Muslera, Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren
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