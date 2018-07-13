Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi sürprizini açıkladı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Instagram TV'de kadro ve Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.UEFA'nın yaptırımlarından dolayı kadroya iki kaleci yazabileceklerini söyelyen Fatih Terim, Devler Ligi'nde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İşte Terim'in açıklamaları..."Açıkçası UEFA bize çok önemli yaptırımlar koydu. Kadromuz 21 olarak mecburi bir kriter var. Bu elimizi daralttı. Bu 21'in içinde bazı kriterler var, 3 de kaleci olacak. Burada belki de oyuncudan kazanmak için iki kaleci yazabiliriz listeye, henüz düşünmedim. Böyle bir karar alabiliriz. Bununla da sınırlı değil maalesef... Bir de mali kriter var. Oyuncuyu satmadan bonservisle oyuncu alamıyoruz. Sadece kiralayarak ya da sıfır bobnsversle almak zorundayız. Hepimizi bir hayli zora sokuyor. Aylardır müthiş bir çaba içerisindeyiz ki bu normlara uyan aynı zamanda eksiğimizi kapatacak bir oyuncu grubunu en iyi şartlarda ortaya getirelim ama kolay olmuyor.""Hayalim her zaman geçerli. Bu hayali gerçekleştirmek kolay mı? Hayır... Bunun dışında daha da önemli bir durum var. Ekonomik farklılıklar ve büyük yetenekli oyuncu farklılığı, bunlar önemli... Şu anda muhtemel rakipler arasında bir oyuncusunun bizim takım fiyatına olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Bunları sıraladıktan sonra kimse benim herhangi bir şeyden vazgeçtiğimi düşünmesin, ben sadece durum tespiti yapıyorum ve ortaya net olan bilgileri ve gerçekleri koyuyorum. Ben ve takımım Şampiyonlar Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ama şimdi mi olur sonra mı olur zaman içerisinde hayalimizden vazgeçmemiz söz konusu değil. Bu sene gruptan çıkmak isteyen ve ileri gitmek isteyen Galatasaray olacak""Kimler çıksın diye bir soru var. Dişinize göre diye... Dişimize göre diye bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi belli. Şöyle bir cümle kurabiliriz... Bizi bundan sonra turlara taşıyacak bir kura diye temennide bulunabiliriz ama dişinize göre takım aramak çok zor."Benimle çalışan arkadaşlar var, dokunduğum birçok teknik adam var, çalışması için teşvik ettiğim birçok arkadaşım var ve de kendileri ile rekabet ettiğim, rekabet etmekten de büyük zevk aldığım meslektaşlarım var. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Burada bir isim vermem doğru olmaz diye düşünüyorum. Ancak isim verecek olursam, şu anda inandığım dört tane arkadaşımla çalışıyorum. Onlarla ilgili bazı düşüncelerim, ileriye dönük planlarım var. İnandığım bu dört arkadaşla zaten beraber çalışıyorum şu anda.Bu da teknik direktör sorusuna benziyor aşağı yukarı. Muhakkak ki okumaktan zevk aldığım birçok gazeteci arkadaşım var. Birini birinden ayırt etmek diğerlerine haksızlık olacak. Okumaktan zevk aldığım, saygı duyduğum, bilgisine inandığım birçok arkadaşım var. Olayı böyle tanımlarsam çok daha doğru olacak. Başkasına haksızlık yapmak istemem.