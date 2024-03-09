Fatih Terim: 'Şampiyon olacağız'

Ligde normal sezonu 4. sırada bitiren Panathinaikos'da teknik direktör Fatih Terim, açıklama yaptı.



Play-off'ta oynayacakları Olympiakos maçıyla ilgili konuşan Terim, "Olympiakos çok öenmli bir rakibimiz ve taraftarlarıyla genellikle daha iyi bir oyun sergiliyorlar. Teknik direktör değişikliği yaptılar. Bu da onları daha iyi futbol oynayan bir takım haline getirdi." ifadelerini kullandı.



Olympiakos ile ilgili sözlerine devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Olympiakos-Panathinaikos maçı sadece Yunanistan'da değil, dünya çapında bir öneme sahip. Birçok kişi takip ediyor ve sonucunu merak ediyor. Pazar günü umarım sahada en iyi oynayan ve kazanan taraf biz oluruz." dedi.



Play-off ile ilgili konuşan Terim, "Açıkçası şampiyon olmak istiyoruz. Biraz geriden başlıyor olabiliriz ama play-off'ta 10 maç var ve bu da 30 puan anlamına geliyor. Play-off'a birinci sırada girmen başarılı olacağın anlamına gelmez. Bu süreçte önümüzdeki maçları kazanırsak istediğimiz yere gelebileceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.



Fatih Terim ayrıca, "Hem ligde hem de kupada yer almamız önemli. Son dönemde biraz üstünlüğü kaybetmiş olabiliriz ama henüz hiçbir şeyi kaybetmedik. İstediğimizi alabiliriz." dedi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU