Fatih Terim: 'Sakatlıklar olmasa iyi, oldu...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kritik Trabzonspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Terim, "Duygun Başkan'ın cenazesinde olamadık. Çok uzun yıllardır samimiyetimiz vardı. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın başı sağolsun. Kayserispor Başkanı Recep Mamur da iyi tanıdığım insanlardan bir tanesiydi. Mekanı cennet olsun. Trabzonspor'un hocası Braems'i maalesef kaybettik. Ona da baş sağlığı diliyorum." diyerek taziyelerini bildirdi.



Fatih Terim, kadro tercihi ve sakatlıklarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:



"Muslera ve Yedlin, bize son katılanlar maalesef. Tam o arada Boey'i, Barış aynı anda, Arda daha önce kaybettik. Sürpriz olan Feghouli oldu. Bu trafikte, ligde ve Avrupa'da herkesin kendine göre bir yarışması var. Afrika, Güney Amerika, Avrupa, bizim başka. Bu trafiği, sıkışıklığı kabul edeceğiz. Bu sakatlıklara yorgunluklara alışmamız gerekiyor. Olmasa iyi...



Biz haziranda açanlardanız. O günden bugüne yumuşak doku, ağır sakatlık olmadı. Ancak son milli takımlardan sonra, ki bu çok doğaldır, herkes korumaya çalışıyor ama seyahatler, iklim değişiklikleri, gerilimler, psikolojiler oluyor. Profesyonel oyuncuların daha da profesyonel olması gerekiyor.



Biz ekip olarak atletik, mental hocalarımız gereğini yapıyoruz ama oluyor, olmasa iyiydi. Bu kadar uzun yollara rağmen bu oyuncularımız fedakarlıkları istedi, bu da sevindirici taraf..."



