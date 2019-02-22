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Fatih Terim: "Sadece Diagne'nin eleştirilmesi doğru değil"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica maçının tartışılan isimlerinden Mbaye Diagne için konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim: 'Sadece Diagne'nin eleştirilmesi doğru değil'
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22 Şubat 2019 01:47
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından tartışılan isimlerden Mbaye Diagne'nin performansı ile ilgili konuştu.

Basın toplantısında bir soru üzerine konuşan Terim, "Sadece Diagne'nin performansının kritik edilmesi doğru değil. Tabii ki santrfordan gol beklenir, mükemmel oynasa da eleştirilir. Bazı oyuncuların adaptasyonu uzun sürer. Ligde ve kupada gereğini yapacaktır. Sadece Diagne değil bazı oyuncularımızdan da daha iyi performans beklerdim. Diagne de elinden geleni yapmaya çalışır. Zaman vermek lazım. Diagne önemli işler yapacak." dedi.

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