TRANSFER OLMAZSA TEPKİ ARTAR

ALAN CARVALHO BEKLENİYOR

MALİYETİ GOMIS'TEN DAHA YÜKSEK

Galatasaray, Göztepe deplasmanında çok kritik bir galibiyete imza atsa da, alınan 3 puandan çok teknik direktör Fatih Terim'in maç sonrasında yaptığı açıklamalar geceye damgasını vurdu.Uzun süredir cezalı olan ve basın toplantılarına da katılamayan tecrübeli teknik adamın yapacağı açıklamalar âdeta karşılaşmadan daha çok merak ediliyordu. Terim santrfor transferiyle ilgili "Sabır" vurgusu yaparken, patlamayı Ozan konusunda gerçekleştirdi.Daha önce "Ozan'ın gitme zamanı devre arası değil" diyen Terim, genç oyuncunun satılmasıyla ters köşeye yatmıştı. Göztepe maçının ardından "Ben Ozan'ın satışına onay vermedim, idari bir karar" diyen Fatih Hoca, taraftarlar için istifadan vazgeçtiğinin de mesajını verdi.Her ne kadar yönetim ile teknik heyet arasındaki krizde bardağı taşıran son damla Ozan Kabak'ın satışı olsa da kırgınlıklar çok daha önceden başlamıştı. Yaz döneminde Terim'e iki santrfor sözü veren yönetim, hiç golcü getirememiş, bununla beraber Gomis'i de satmıştı.O dönem Terim, Gomis'in satışına kendisine verilen sözlerden dolayı onay vermişti. Aralık ayında Başkan Mustafa Cengiz "Bizim önümüze transfer gelmedi" çıkışı yaparken, 3 Ocak'ta Terim, "Listeyi iki ay önce arkadaşlara teslim ettik" ifadeleriyle ince bir gönderme yapmıştı.Yönetime tepkili olan taraftarlar şimdi 31 Ocak tarihini bekliyor. O tarihe kadar santrfor transferi gerçekleşmezse tepkinin daha da artması bekleniyor.Galatasaray'da yılan hikâyesine dönen Alan Carvalho transferinin artık neticelenmesi bekleniyor. Brezilyalı futbolcu ve kulübüyle bütün pürüzler giderilirken, Alan'ın yakın zamanda İstanbul'da olacağı ifade edildi.Yönetim, Alan transferiyle tepkileri biraz olsun azaltmak istiyor. Ancak Alan transferinin de bir hayli maliyetli olması dikkat çekiyor.Brezilyalı golcünün bonservisi için 4,5 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetim, oyuncuya da yıllık 4.5 milyon Euro ödeyecek.Sezon başında Gomis'i 6 milyon Euro'ya satan yönetim, eski golcüsüne de 3 milyon 350 bin Euro ödüyordu. Bu durum akıllara "O zaman Gomis neden satıldı?" sorusunu getirdi.