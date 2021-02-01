



KOVİD TESTİ POZİTİF, AMBULANS UÇAKLA GELİYOR



Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes'in Covid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.



Sözcü'nün haberine göre; Galatasaraylı yöneticiler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak ambulans uçak ricasında bulundu. Testi pozitif çıktığı için karantinada olan Portekizli futbolcu sabah saatlerinde İstanbul'da olacak.



Sağlık Bakanlığı da Galatasaray'ın ricası sonrasında oyuncuyu İstanbul'a getirmek üzere Londra'ya ambulans uçak gönderdi.



1,5 YILLIĞINA KİRALIK



Oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralayacak olan Galatasaray, 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak.



Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.



MOURINHO: "BEN BİLMİYORUM"



Gedson Fernandes'in kiralık olarak oynadığı Tottenham'da menajer Jose Mourinho, Brighton maçı sonrasında transfer sorusunu yanıtladı.



"Fernandes Galatasaray'a gitti mi?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Açıkçası, bilmiyorum. Hayır demiyorum, sadece bilmiyorum diyorum." cevabını verdi.



YORUM: LEVENT TÜZEMEN



"Galatasaray, Gedson Fernandes'i alırsa ligin dengesi değişir. Bu kadar net söylüyorum. Bu oyuncunun uçağı inerse ligin dengesi değişir, net söylüyorum."







Galatasaray, Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı…Tottenham'da kiralık olarak forma giyen ve biten kontratı sonrasında Portekiz kulübüne dönen 22 yaşındaki orta saha için G.Saray da devreye girdi.Yapılan ilk temasların ardından Fatih Terim de birlikte Fiorentina ve Milan'da çalıştığı, şu anda Benfica'nın sportif direktörü olan Rui Costa'yı aradı. Yapılan görüşmede Fernandes için el sıkışılırken satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama anlaşması yapıldı. Sabah Gazetesi'nin haberien göre; Toplam 3.5 milyon Euro maliyeti olan oyuncunun,Benfica altyapısından yetişen Fernandes, Portekiz ekibinin A takımında 2 sezonda 56 maçta forma giyip 2 gol atarken ardından Tottenham yolunu tuttu.