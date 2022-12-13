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Fatih Terim, Ronaldinho ile bir araya geldi

Katar'da yarı final maçlarını takip eden Fatih Terim, Ronaldinho ile bir araya geldi.

Fatih Terim, Ronaldinho ile bir araya geldi
2022 Katar Dünya Kupası için artık geri sayıma geçilirken Katar'dan sürpriz bir fotoğraf geldi.

Katar'daki maçları yerinde takip eden deneyimli teknik adam Fatih Terim, Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho ile bir araya geldi.

Bu anları Burak Özdemir (CZN Burak) sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdemir'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Öte yandan Fatih Terim de sosyal medya hesabından Ronaldinho ile fotoğrafını paylaşarak, "Dünya Kupası'nda eski dostlar, tanıdık simalar görmek ve sohbet etmek her zamanki gibi çok keyifli." ifadelerini yazdı.





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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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