Fatih Terim, Ronaldinho ile bir araya geldi

2022 Katar Dünya Kupası için artık geri sayıma geçilirken Katar'dan sürpriz bir fotoğraf geldi.Katar'daki maçları yerinde takip eden deneyimli teknik adam Fatih Terim, Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho ile bir araya geldi.Bu anları Burak Özdemir (CZN Burak) sosyal medya hesabından paylaştı.Özdemir'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.Öte yandan Fatih Terim de sosyal medya hesabından Ronaldinho ile fotoğrafını paylaşarak,ifadelerini yazdı.