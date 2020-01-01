AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
002 12 00
KALDI

Fatih Terim, Roma'ya gidiyor

TFF, İtalya maçı için eski Milli Takım hocalarını Roma'ya davet etti. Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Lucescu olumlu yanıt verdi

Fatih Terim, Roma'ya gidiyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Roma'ya adeta çıkarma yapacak. Ay-Yıldızlı takımı, İtalya ile oynayacağı kritik maçta Süper Lig kulüp başkanları, Milli Takım'ı çalıştırmış eski teknik adamlar ve geniş bir davetli topluluğu destekleyecek.

Özellikle davet gönderilen Milli Takım'da görev yapmış teknik direktörlerden Fatih Terim, Lucescu ve Mustafa Denizli'nin bu çağrıya olumlu yanıt verdiği ve Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşmada Bizim Çocuklar'a tribünden destek olacağı öğrenildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de önceki gün Kulüpler Birliği'yle yapılan toplantıda Süper Lig başkanlarına, "Hep beraber Roma'da olalım. Sizi de İtalya'ya bekliyoruz. Milli Takımımız'a destek verelim" dedi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
Fatih Terim, Roma'ya gidiyor
Fransa 3-0 kazandı, Benzema sakatlandı
Ukrayna ile Rusya arasında forma krizi
EURO öncesi İsveç'te koronavirüs çıktı
Kylian Mbappe: "Hep Ronaldo olmak istedim"
İngiltere'de aşı pasaportu kararı
Florenzi: "Ne yazık ki Burak Yılmaz Türkiye'de"
Roberto Mancini: "Türkiye çok güçlü"
Cengiz Ünder, EURO 2020 öncesi yemin etti!
iddaa tahmini: Fransa - Almanya
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play