Fatih Terim, Roma'ya gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Roma'ya adeta çıkarma yapacak. Ay-Yıldızlı takımı, İtalya ile oynayacağı kritik maçta Süper Lig kulüp başkanları, Milli Takım'ı çalıştırmış eski teknik adamlar ve geniş bir davetli topluluğu destekleyecek.



Özellikle davet gönderilen Milli Takım'da görev yapmış teknik direktörlerden Fatih Terim, Lucescu ve Mustafa Denizli'nin bu çağrıya olumlu yanıt verdiği ve Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşmada Bizim Çocuklar'a tribünden destek olacağı öğrenildi.



TFF Başkanı Nihat Özdemir de önceki gün Kulüpler Birliği'yle yapılan toplantıda Süper Lig başkanlarına, "Hep beraber Roma'da olalım. Sizi de İtalya'ya bekliyoruz. Milli Takımımız'a destek verelim" dedi.



