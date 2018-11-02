Fatih Terim, Rizespor idmanını izledi!

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına İstanbul'da devam etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda dün oynanan karşılaşmada TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'i 2-1 yenerek 5. tura yükselen yeşil-mavili ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.Burada yapılan antrenmanı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de izledi. Deneyimli teknik adam, Okan Buruk'la bir süre sohbet edip başarı dileğinde bulundu.Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayarak İzmir'e gidecek.