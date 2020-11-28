Fatih Terim, Rize'de erken gol istedi

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor'la berabere kalarak zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında mutlak galibiyet arıyor. Mücadele öncesinde oyuncularıyla toplantı yapan deneyimli teknik adam Fatih Terim, ilk yarım saatin önemine vurgu yaptı

Haber; Sabah
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Fatih Terim, Rize'de erken gol istedi
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28 Kasım 2020 10:12
Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Rize deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bu maça büyük önem veriyor ve kesinlikle puan kaybı istemiyor. Tecrübeli teknik adam, Rize'de alacakları üç puanın, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin havasına da tesir edeceğine ve rakiplerini baskı altına alacağına işaret ederken, futbolcularının da dikkatini ilk 30 dakikaya vermelerini istedi.

KAYSERİSPOR SONRASI DÜŞÜNCELİ
Terim'in maç planı ilk yarım saatte gol yemeden skor avantajını yakalayıp, zor deplasmanı kolaya çevirmek. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 9 maçta da ilk 30 dakikalarda gol yememesi Terim'in bu konuda elini güçlendiriyor. Ancak geçen haftaki Kayserispor maçında yaşanan gol kısırlığı da bir o kadar sarı-kırmızılı teknik adamı düşündürüyor.

FUTBOLCULAR 3 PUAN SÖZÜ VERDİ
Oyuncularından gol pozisyonlarında daha dikkatli olmalarını isteyen ve "1 pozisyon 1 gol" istiyorum diyen Terim, karşılaşmada ağları erken sarsarak rakibin direncinin kırılmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular da Kayseri maçında kaçan fırsatların 'iş kazası' olduğunu belirterek, daha yüksek motivasyonla çıkacakları bu maçı mutlaka kazanacaklarını vurguladılar.



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