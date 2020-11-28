Fatih Terim, Rize'de erken gol istedi

Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Rize deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bu maça büyük önem veriyor ve kesinlikle puan kaybı istemiyor. Tecrübeli teknik adam, Rize'de alacakları üç puanın, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin havasına da tesir edeceğine ve rakiplerini baskı altına alacağına işaret ederken, futbolcularının da dikkatini ilk 30 dakikaya vermelerini istedi.



KAYSERİSPOR SONRASI DÜŞÜNCELİ

Terim'in maç planı ilk yarım saatte gol yemeden skor avantajını yakalayıp, zor deplasmanı kolaya çevirmek. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 9 maçta da ilk 30 dakikalarda gol yememesi Terim'in bu konuda elini güçlendiriyor. Ancak geçen haftaki Kayserispor maçında yaşanan gol kısırlığı da bir o kadar sarı-kırmızılı teknik adamı düşündürüyor.



FUTBOLCULAR 3 PUAN SÖZÜ VERDİ

Oyuncularından gol pozisyonlarında daha dikkatli olmalarını isteyen ve "1 pozisyon 1 gol" istiyorum diyen Terim, karşılaşmada ağları erken sarsarak rakibin direncinin kırılmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular da Kayseri maçında kaçan fırsatların 'iş kazası' olduğunu belirterek, daha yüksek motivasyonla çıkacakları bu maçı mutlaka kazanacaklarını vurguladılar.



