Fatih Terim reçeteyi yazdı: 'Savaşırsak başarırız'

Eksikler ve formsuzluklar nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim pembe tablo çizdi. Tecrübeli hoca, 1.5 ay içinde 5'i deplasmanda oynanacak 7 kritik maç öncesinde Florya'da ekibiyle durum değerlendirmesi yaptı.
HER MAÇA AYRI AYRI BAKACAĞIZ
Terim'in "Evet sıkıntılarımız büyük. Ancak bu tablo içinde önümüzdeki fikstürden istediğimiz noktada çıkarsak önümüz çok açılır. Her maça ayrı ayrı bakacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
EĞER SAVAŞIRSAK BAŞARIRIZ!
Başarılı hoca dünkü idmanda futbolcularıyla da kısa bir toplantı yaptı. Malatya maçından mutlaka 3 puanla ayrılmaları gerektiğini söyleyen Terim, "Savaşırsak başarırız" diye konuştu.
CİMBOM 7 EKSİKLE MALATYA ÖNÜNDE
Ligde haftaya lider giren Galatasaray bu akşam 18.00'de Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'da Eren, Serdar, Feghouli, Fernando, Onyekuru, Nagatomo ve Emre yok..
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HER MAÇA AYRI AYRI BAKACAĞIZ
Terim'in "Evet sıkıntılarımız büyük. Ancak bu tablo içinde önümüzdeki fikstürden istediğimiz noktada çıkarsak önümüz çok açılır. Her maça ayrı ayrı bakacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
EĞER SAVAŞIRSAK BAŞARIRIZ!
Başarılı hoca dünkü idmanda futbolcularıyla da kısa bir toplantı yaptı. Malatya maçından mutlaka 3 puanla ayrılmaları gerektiğini söyleyen Terim, "Savaşırsak başarırız" diye konuştu.
CİMBOM 7 EKSİKLE MALATYA ÖNÜNDE
Ligde haftaya lider giren Galatasaray bu akşam 18.00'de Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'da Eren, Serdar, Feghouli, Fernando, Onyekuru, Nagatomo ve Emre yok..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın