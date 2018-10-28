Fatih Terim reçeteyi yazdı: 'Savaşırsak başarırız'

Eksikler ve formsuzluklar nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da teknik direktörpembe tablo çizdi. Tecrübeli hoca, 1.5 ay içinde 5'i deplasmanda oynanacak 7 kritik maç öncesinde Florya'da ekibiyle durum değerlendirmesi yaptı.Terim'in "Evet sıkıntılarımız büyük. Ancak bu tablo içinde önümüzdeki fikstürden istediğimiz noktada çıkarsak önümüz çok açılır. Her maça ayrı ayrı bakacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.Başarılı hoca dünkü idmanda futbolcularıyla da kısa bir toplantı yaptı. Malatya maçından mutlaka 3 puanla ayrılmaları gerektiğini söyleyen Terim, "Savaşırsak başarırız" diye konuştu.Ligde haftaya lider giren Galatasaray bu akşam 18.00'de Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'da Eren, Serdar, Feghouli, Fernando, Onyekuru, Nagatomo ve Emre yok..