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Fatih Terim reçeteyi yazdı: "Savaşırsak başarırız"

Birçok eksikle zorlu bir fikstüre girdiklerini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Eğer bu şekilde istediğimiz sonuçları alabilirsek önümüz çok açık olur" dedi.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim reçeteyi yazdı: 'Savaşırsak başarırız'
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28 Ekim 2018 05:08
Eksikler ve formsuzluklar nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim pembe tablo çizdi. Tecrübeli hoca, 1.5 ay içinde 5'i deplasmanda oynanacak 7 kritik maç öncesinde Florya'da ekibiyle durum değerlendirmesi yaptı.

HER MAÇA AYRI AYRI BAKACAĞIZ

Terim'in "Evet sıkıntılarımız büyük. Ancak bu tablo içinde önümüzdeki fikstürden istediğimiz noktada çıkarsak önümüz çok açılır. Her maça ayrı ayrı bakacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

EĞER SAVAŞIRSAK BAŞARIRIZ!

Başarılı hoca dünkü idmanda futbolcularıyla da kısa bir toplantı yaptı. Malatya maçından mutlaka 3 puanla ayrılmaları gerektiğini söyleyen Terim, "Savaşırsak başarırız" diye konuştu.

CİMBOM 7 EKSİKLE MALATYA ÖNÜNDE

Ligde haftaya lider giren Galatasaray bu akşam 18.00'de Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'da Eren, Serdar, Feghouli, Fernando, Onyekuru, Nagatomo ve Emre yok..

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