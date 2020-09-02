Fatih Terim raporu verdi, Göztepe talip oldu

Göztepe, G.Saray'ın kadroda değerlendirmediği Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı bünyesine katmayı planlıyor

Fatih Terim raporu verdi, Göztepe talip oldu
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02 Eylül 2020 11:23
Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'yi transfer ederek hücumunu zenginleştiren İzmir temsilcisi Göztepe gözünü Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'ya dikti.

Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almayan ve daha fazla süre bulması için 'kiralanmalı' raporu verdiği 22 yaşındaki oyuncu için temaslara başladı.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Galatasaray'ın da Göztepe'den Halil Akbunar'ı istediği iddia edilirken transfer için formüllerin bulunması bekleniyor

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