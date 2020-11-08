Fatih Terim: 'Rakipler ya da sizden öndekiler...'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"Sivasspor'dan bu atmosferde galibiyet alabilmek önemli. Kritik gün. Rakipleriniz kaybetmiş ya da sizden öndekiler..."



"Açıkcası ilk 60 dakikayı çok iyi oynadık diyebilirim. Bir tutam da olsa iyi futboldan örnekler verdik diyebilirim. 1-0'dan sonra çok daha gfarklı sonuçlar alabilirdik. 2-1'den sonra da farklı olabilirdi. Maçın 1 saatinde kritik oynadık, güzel bir galibiyet aldık."



Pandemi öncesi ve sonrası farklı takım gibiydik. Son saniyeler de birçok gol yedik, ayaklar kırıldı, atılmalar oldu... 2-1 olmasıyla beraber ufak tefek panikler yaptık, oyuncuların da kafasında bu olabilir



"Arda Turan çok iyi oynadı. Hem iyi bir liderlik yaptı hem de hatasız oynadı. Takım içerisinde çok seviliyor Arda, ben de buradan kendisini tebrik ediyorum. Baya baya bir sıkıntı çekti Arda ama Rabbim sabredene hak ettiğini veriyor"



