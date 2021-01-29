Fatih Terim: 'Rakipler kolay hata yapmıyor, kazanmalıyız'

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda bu akşam Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi. Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.



Ligdeki son 2 maçını kazanan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, sıkışık fikstürdeki kritik virajı iyi dönmek istiyor. Gaziantep maçının ardından Başakşehir ve Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Cimbom, 8 günde 3 zorlu mücadeleye çıkacak. Denizli ve Malatya galibiyetleriyle birlikte morallenen takımının havasını beğenen İmparator, Gaziantep önünde mutlak galip gelmeleri konusunda öğrencilerini uyardı.



Takımının galibiyet alışkanlığı kazanmasını isteyen Terim'in, "Rakiplerimiz kolay hata yapmıyor. Zirveden uzaklaşmamak için mutlaka galip gelmeniz gereken bir müsabakaya çıkacaksınız. Üst üste 3. galibiyetimizi alıp seriyi sürdürün" dediği kaydedildi.



