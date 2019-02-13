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Fatih Terim: "Rakip değişir, felsefemiz değişmez!"

Futbolcularını Benfica maçına hazırlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Rakip değişir, felsefemiz değişmez. Sürekli gol arayacağız, önde basacağız" dedi.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim: 'Rakip değişir, felsefemiz değişmez!'
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13 Şubat 2019 08:29
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı Benfica'yı konuk edecek olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor...

Futbolcularını zorlu sınava motive etmeye çalışan Fatih Terim dün mini bir toplantı gerçekleştirdi.

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Tecrübeli hocanın, "Rakip değişir ama bizim felsefemiz değişmez. Trabzonspor maçındaki gibi sürekli gol arayacağız, önde basacağız" dediği öğrenildi. Trabzonspor önündeki yaşanan kale önü tehlikelerine de dikkat çeken Terim özellikle orta olan oyuncularını geri dönüşler konusunda sert şekilde uyardı.

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