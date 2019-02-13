UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı Benfica'yı konuk edecek olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor...
Futbolcularını zorlu sınava motive etmeye çalışan Fatih Terim dün mini bir toplantı gerçekleştirdi.
SERT UYARILAR
Tecrübeli hocanın, "Rakip değişir ama bizim felsefemiz değişmez. Trabzonspor maçındaki gibi sürekli gol arayacağız, önde basacağız" dediği öğrenildi. Trabzonspor önündeki yaşanan kale önü tehlikelerine de dikkat çeken Terim özellikle orta olan oyuncularını geri dönüşler konusunda sert şekilde uyardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Futbolcularını zorlu sınava motive etmeye çalışan Fatih Terim dün mini bir toplantı gerçekleştirdi.
SERT UYARILAR
Tecrübeli hocanın, "Rakip değişir ama bizim felsefemiz değişmez. Trabzonspor maçındaki gibi sürekli gol arayacağız, önde basacağız" dediği öğrenildi. Trabzonspor önündeki yaşanan kale önü tehlikelerine de dikkat çeken Terim özellikle orta olan oyuncularını geri dönüşler konusunda sert şekilde uyardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın