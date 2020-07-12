Fatih Terim: 'Rabbim bize mesaj veriyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuştu.



İŞTE FATİH TERİM'İN SÖZLERİ



Her şeyi uçlarda yaşıyoruz, iyiyken çok iyik, kötüyken çok kötü. Bu da beni üzüyor. Kaybetmekten öte vazgeçmeye üzülüyorum. Bu böyle olmamalı. Takımlarım kaybedebilir ama hiç vazgeçmez. Açıkçası yeniden onarmak, tamir etmek için belki de Rabbim bize bir mesaj veriyor, aklımdan geçirmiyor değilim. Belki de yeniden inşa edebiliriz, böyle bir mesaj almalıyız. İstatistiksel olarak da hem takımımızın, hem de şahsi olarak yerlerdeyiz. Alışmadık Galatasaray'da, alıştırmadık da Galatasaraylıları. Konu itibariyle, bu sene pandemiden sonra, önce derken, herhalde artık yukarıdaki bir konum için zor görünüyor.



EMİN BAYRAM



Emin hatalar yapacak, bazen bedellerini biz ödeyeceğiz, Galatasaray ödeyecek ama kazanacağız. Arkadaşlarının o hatadan sonra daha çok asılmasını beklerdim, bir genci kurtarmak için her şeyini verirsin, takım oyunu budur. Son 2 maçı beraber oynayacağız Allah izin verirse, bu arada yeni sezon için yönetimimizle kolları sıvayacağız.



YABANCI SINIRI



Bizim yabancı sınırı konusundaki tavrımız, düşüncemiz çok net ama TFF bir karar almışsa buna uyacağız. Yabancı sözleşmesi konusunda da TFF biz kulüpleri inceledik diyor; doğruysa... Bu saatten sonra sızlanmanın, ağlamanın bir manası yok! Bu bir kural da olsa, bir felsefe olmalı! Bir takımda iyi bir yerli futbolcusu varsa, yerine yabancı futbolcu oynattığını gördük mü? Doğru bildiğiniz şeyler kanun beklemez! Futbolcunun yerlisi, yabancısı olmaz.



