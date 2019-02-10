Teknik Direktörü, 3-1 kazandıklarımaçı sonrasında açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Terim, "Sezonun en istekli maçını oynadık. Maçın kalitesi de çok yüksekti. İlk 20-30 dakika çok yüksek tempoyla oynadık. Maçın genelinde direk oynayan, direk pozisyona giren, oyunu kontrol eden bizdik. 3 puan önemli ama oyuncular oynadığı oyundan zevk aldı" dedi.Şampiyonluk ile ilgili görüşleri sorulan deneyimli teknik adam, "13 hafta büyük bir zaman dilimi. Burada bizi ilgilendiren, kendi yaptıklarımız. Puan kaybetmememiz gerekiyor. Başlarken de üç kulvarda başladık, şimdi de üç kulvarda devam ediyoruz. Benfica maçı bundan daha zor geçecek, inşallah geçmez. Sonra üç gün sonra Kasımpaşa. Umuyorum sakatlık olmaz, Ümit ederim az ceza yeriz." ifadelerini kullandı.Şampiyonluk için her zaman iddialı olduklarını söyleyen antrenör, "Galatasaray'ın hiçbir zaman şampiyonluk iddiasından vazgeçtiğini kimse söyleyemez. Burası Galatasaray Kulübü. Bütün hedefleri kazanmak için çıkarız. Dün de iddiamız vardı, bugün de var. Başka takımlar bizi ilgilendirmiyor" diye konuştu.