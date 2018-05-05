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Fatih Terim paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim 'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Kaynak: Vatan
Fatih Terim paylaştı, sosyal medya yıkıldı
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05 Mayıs 2018 10:15
Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçı öncesi Fatih Terim'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Twitter'ı salladı.

Süper Lig'de son 3 haftaya 66 puanla lider giren G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından "Konsantrasyon" tweeti atan tecrübeli hoca, sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce destek mesajı aldı.

Konsantrasyon hashtagi kısa sürede Trend Topic olurken, Terim'in bu mesajı Başakşehir maçı öncesi atması manidar olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım:






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