Fatih Terim paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçı öncesi Fatih Terim'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Twitter'ı salladı.
Süper Lig'de son 3 haftaya 66 puanla lider giren G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Twitter hesabından "Konsantrasyon" tweeti atan tecrübeli hoca, sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce destek mesajı aldı.
Konsantrasyon hashtagi kısa sürede Trend Topic olurken, Terim'in bu mesajı Başakşehir maçı öncesi atması manidar olarak yorumlandı.
İşte o paylaşım:
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Süper Lig'de son 3 haftaya 66 puanla lider giren G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Twitter hesabından "Konsantrasyon" tweeti atan tecrübeli hoca, sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce destek mesajı aldı.
Konsantrasyon hashtagi kısa sürede Trend Topic olurken, Terim'in bu mesajı Başakşehir maçı öncesi atması manidar olarak yorumlandı.
İşte o paylaşım:
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın