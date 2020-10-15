Fatih Terim: 'Panik yapmaya gerek yok'

Sezona hızlı bir giriş yapan ve herkesi kendisine hayran bırakan Galatasaray'da son 3 maçta alınan kötü sonuçlarla birlikte rüzgar tersine döndü. Takım ve Fatih Terim yerden yere vuruluyor. İlk iki hafta sonunda 'şampiyonluğun favorisi' ilan edilen sarı-kırmızılılar son iki haftada 'bu sezon da bir şey olmayacak' durumuna geldi.



Ancak Fatih Terim iki fikre de uzak. İlk 4 haftanın istatistiklerini çıkaran başarılı hoca, arka arkaya zorlu maçlara çıktıklarını ve oyuncuların bu nedenle zorlandığını ifade etti. 4 haftada elde edilen istatistiklerin de bunu gösterdiğini kaydeden Terim, "Yoğun fikstür bizi olumsuz etkiledi ancak panik yapmaya gerek yok. Milli ara sonrası çıkışımız başlayacak" dedi



İŞTE TERİM'İ MUTLU EDEN RAKAMLAR:



5 - Toplamda en fazla ara pasla kilit pas atan takım



6.5- Maç başına en fazla isabetli şut atan 2'nci takım



9.3 - Ceza sahası içinden en fazla şut atan 2'nci takım



13 - Maç başına en fazla adam geçen takım



Yapılan incelemeler sonucunda ilk 4 haftada ortaya çıkan üç istatistik ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i rahatsız etti. Tecrübeli teknik adam, bu üç istatistiği inceledi. Yardımcılarına, "Rakipler daha az kalemize gelmeli", "Daha fazla olgun ataktan pozisyon bulmalıyız" ve "Sol ayaklı oyuncular daha fazla sorumluluk" almalı değerlendirmesini yaptı. İşte dikkat çeken o üç istatistik



0.8 - Kontra ataktan en fazla şut atan 2'nci takım



2 - Sol ayakla en az şut atan 2'nci takım



