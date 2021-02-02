Fatih Terim: 'Ozan Kabak, imzadan önce beni aradı'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferi öncesi kendisini aradığını açıkladı."Ozan Kabak dün beni aradı. İmzadan önce sizi aramak istedim dedi. Herhalde çok mutlu oldum açıkçası. Son zamanlarda insanlar alışkın değil vefa, sevgi, saygı gibi şeylere. Bunlar güzel değerler. Çok hoşuma gitti. Ben de pek yapmam ama paylaşım yaptım.Kendisine ben giderken, daha da ileride başka yerlerde olacağını söylemiştim.Galatasaray iyi de bir rakam kazandı kendi evladından. Çok gururluyum. 17'sinde Galatasaray a takımına çıktı ve 3 sene içerisinde Liverpool'a gitti. Bu bir başarı öyküsüdür. Galatasaraylılar gurur duyuyordur. Allah yolunu açık etsin."