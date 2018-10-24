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Fatih Terim, Ozan Kabak ile özel görüştü

18 yaşındaki stoperi, Serdar Aziz'in yokluğunda ilk 11'de forma giyecek . Ozan kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi sınavını verecek.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim, Ozan Kabak ile özel görüştü
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24 Ekim 2018 05:31
Galatasaray'da tüm gözler Ozan Kabak'ın üzerinde olacak... 18 yaşındaki stoper, Serdar Aziz'in yokluğunda Maicon ile birlikte defansın ortasında görev yapacak.

Çok değil 1 yıl önce A2 takımının formasını giyen Ozan Kabak bu gece kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi sınavını verecek. Galatasaray ve Türk futbolunun en büyük yıldız adaylarından biri olan Ozan'ın performansı büyük bir merakla bekleniyor.

Fatih Terim'in genç futbolcu ile özel bir görüşme yaptığı ve "Kendine güven, geri adım atma. Ben sana inanıyorum" dediği öğrenildi.

Ozan Kabak, oynaması halinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncularından olacak.



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