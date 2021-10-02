Fatih Terim: "Oyun beni tatmin etmiyor"

Fatih Terim, özellikle ilk 30 dakikalık bölümde gösterilen takım halindeki mücadele, oyun planına sadakat, rakibi baskı altına alınmasından sonra yaşanan düşüşten rahatsızlığını dile getirdi.

Haber; Türkiye
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Fatih Terim: 'Oyun beni tatmin etmiyor'
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02 Ekim 2021 12:11
Galatasaray, Marsilya deplasmanından bir puanla dönerken Avrupa Ligi'nde grubunda liderliğini sürdürdü. Avrupa sahnesinde ilk iki maçta toplanan dört puan camianın yüzünü güldürdü. Fatih Terim ise alınan bir puanın kötü olmadığını söylerken oyuncularından süreklilik istedi.

Tecrübeli teknik adam, özellikle ilk 30 dakikalık bölümde gösterilen takım halindeki mücadele, oyun planına sadakat, rakibi baskı altına alınmasından sonra yaşanan düşüşten rahatsızlığını dile getirdi. Terim, bu seviyelerde daha etkili olmak için 30 dakikanın yeterli olmadığını vurguladı.

OYUN BENİ TATMİN ETMİYOR

İyi futbolu 90 dakikaya yaymaları gerektiğini anlatan Fatih Hoca, Rizespor deplasmanı öncesinde, "Beraberlik bizim için iyi sonuç sayılabilir. Bu bir puana liderliğimizi devam ettirdiğimiz için seviniyorum. Ama ortaya koyduğumuz oyun beni tatmin etmiyor" dedi.

Ligde geride kalan yedi haftada kalesinde 10 gol gören Aslan, Avrupa'da ise iki maçta da kalesini kapamayı başardı. İlerleyen günlerde antrenmanlarda tecrübeli teknik adam geçiş oyunları ve hücum varyasyonlarına ağırlık vermeyi planlıyor.

Terim bunun sinyalini ise, "Gerekirse formasyonda değişiklik yapacağım. Çünkü gol yüzdemizin artması lazım. Benim bütün takımlarımda gol kralları bizden çıkmıştır" sözleriyle verdi. 

 

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