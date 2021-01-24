Ara transferde Galatasaray'ın hedef isimlerinden biri olan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı kulübe katılmak üzere İstanbul'a geldi.



Cimbom'un, Fransız ekibi Monaco ile sürdürdüğü kiralama pazarlıklarının olumlu sonuçlanmasının ardından Nijeryalı oyuncu için KAP açıklaması yapılmıştı. Ailesini daha önce İstanbul'a yerleştiren Onyekuru, Galatasaray'da 2018-19 ve geçen sezonun ikinci yarısından sonra 3. dönemini yaşayacak.



"DERBİYE YETİŞTİRİN"



Fatih Terim, son resmi maçına 19 Eylül'de çıkan ve sadece 7 dakika forma giyen Onyekuru'nun bir an önce takıma girmesini istiyor.



Tecrübeli hoca kondisyonerlerine verdiği talimatta Nijeryalı futbolcunun 6 Şubat'taki Fenerbahçe deplasmanına hazır olmasını istedi. Onyekuru, Galatasaray'ın geçen sezon Kadıköy'de aldığı tarihi zaferde oynadığı futbol ve attığı golle kilit rol oynamıştı.



İLK DURAK FLORYA



Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Onyekuru'nun ilk durağı Florya Metin Oktay Tesisleri oldu. Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin, sosyal medya hesabından Onyekuru ile paylaştığı fotoğrafa "Kardeş geri döndü" notunu düştü.



