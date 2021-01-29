Fatih Terim: 'Onyekuru'yu bu kez tamamen aldık'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce iki kez kiralanan Henry Onyekuru'nun

bu kez bonservisiyle alındığını duyurdu.



Terim, beIN Sports'a verdiği flaş röportajda, "Onyekuru'yu mecburen oynattık. Oyun bizi o noktaya getirebilir demiştim. Hepimiz biliyoruz Onyekuru'yu. Avrupa'da çok sesi çıkmıyor ama bizde gereğini yapıyor. Bizle mutlu görünüyor." dedi.



Tecrübeli teknik adam," Onyekuru daha hazır değil. Her gün daha hazır olacak. Onun için ısrarım vardı. Geçen sene o da bize denk geldi. Kulüp oyuncusunu geri çağırdı. Onyekuru'daki ısrarım açık ve net. Oyun içindeki etkinliğini, önemli bir silah olduğunu hep gösterdi, gösterecek. Daha evvel ısrarcı olmamın nedeni buydu. Keşke daha önce alıp oynatabilseydik." ifadelerini kullandı.



Fatih Terim, basın toplantısında, "Onyekuru'yu kiralıyoruz. Müthiş oynuyor. Geri gidiyor, bir şey oynamıyor. Bu sefer Onyekuru'yu tamamen aldık. Onyekuru'nun tamamını aldık ki mutlu olduğu yerde devam edebilsin diye." açıklamasını yaptı.



GALATASARAY'IN ONYEKURU AÇIKLAMASI



Galatasaray, Onyekuru transferiyle ilgili borsaya yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadelerini kullanmıştı.







