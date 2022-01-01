Fatih Terim onay verdi, İngilizler "Bekleyin" dedi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu için geçer not verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim onay verdi, İngilizler 'Bekleyin' dedi!
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01 Ocak 2022 10:17
Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralanan Halil Dervişoğlu, bitiricilik sorunu yaşasa da hocası Fatih Terim'den geçer not aldı.

Terim, lig ve kupada toplam 3 gole imzasını koyan Halil'in bonservisinin alınmasını istedi.

İNGİLİZLER, "SEZON SONUNDA" DEDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer dönemi için Brentford ile temasa geçse de İngilizler sezon sonunda masaya oturacaklarını bildirdi.

Geleceğe yatırım gözüyle bakılan 1999 doğumlu milli forvet, ilk 11'de 4 yerlinin zorunlu olacağı önümüzdeki sezon daha değerli olacak.

Forvet arkası pozisyonda daha rahat eden Halil, Galatasaray'da 8.5 milyon TL garanti ücretiyle en fazla kazanan yerli konumunda.




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