Fatih Terim, ön elemede ilk kez elendi!

Galatasaray, Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup oldu ve Fatih Terim yönetiminde girdiği 7. Avrupa kupası ön eleme turunda ilk kez elendi.



Sarı-kırmızılı takım, daha önce Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 ön eleme turunda mücadele etti.



Galatasaray, Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki 8, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki 2 müsabakanın tamamından galip ayrıldı.



Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004 sezonunda ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etti.



Galatasaray, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımını, 3. eleme turunda ise Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını tek maçta yenerek saf dışı bıraktı.



Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda toplamda 28 gol bulurken, kalesinde sadece 6 gol gördü.



UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final



Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.



Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.



Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de etkili bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.



Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.