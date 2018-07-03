Fatih Terim Ömer Toprak'ı aradı

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Borussia Dortmund'da 3. stoper konumuna düşen'ı arayarak, "Seninle büyük işler yapabiliriz" dedi.A Mıllı Takım'ın önemli isimlerinden Ömer'in formasını giydiği Dortmund'un önce 28 milyon euro vererek Mainz'dan Diallo'yu alması, ardından da Juventus'tan Benatia'ya transfer teklifi yapması G.Saray'ı heyecanlandırdı.Benatia'nın gelmesi ile iyice kenara itilecek olan Ömer'i arayan Fatih Terim'in, "Seninle büyük işler yapabiliriz" dediği belirtildi. Ömer'in de gelmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.