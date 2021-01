Fatih Terim: 'Omar bizim için çok kıymetli'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.



Yardımcı antrenör Ümit Davala ve idari ekip çalışanlarıyla Ulus'taki Liv Hospital'a gelen Terim, tedavi gören Norveçli futbolcu ile görüştü.



Hastaneden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, "Dün akşam hadise olduktan sonra da buradaydım. Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Bizim çok önem verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem saha içinde hem de saha dışında Omar bizim için çok kıymetli. Kendisiyle tekrar görüştüm. Duygularımı ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de duygusallaştık. O yüzden dışarı çıktım." diye konuştu.



Terim, Elabdellaoui'nin sporseverlerin dualarına ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Galatasaray Kulübü ve bizler, onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendisine de mücadele etmesini, bunu yenebileceğini söyledim. Dünden bu tarafa biraz daha iyi veya biz öyle görmek istiyoruz. Çok kolay bir şey değil. Bu bir süreç. İnşallah bu süreç onun lehine işleyecek. Ancak kolay bir hadise atlatmadı. Tüm futbolseverlerin iyi dileklerine ve dualarına ihtiyacı var. Ailesi ve kendi adına büyük talihsizlik ama yaşam içinde olan bu hadiselere göğüs gereceğiz. Olaya bir başka taraftan hiç bakmıyoruz. Çocuklarını mutlu etmek için yapılan bir olayla ilgili başka türlü bir bakış açısına gerek yok. Nasibimizde 2020-2021 yılını hastanede geçirmek varmış. Keşke hep hastanede geçirseydik de Omar'a bir şey olmasaydı. Herkesin duyguları aşağı yukarı aynı. Bu sevgi dolu yaklaşımımız, gönülden isteğimiz bence yerini bulacaktır. Omar'a da manen müthiş bir destek olacaktır. O da bunun bilincinde."



Zamanın 29 yaşındaki oyuncu lehine işleyeceğini vurgulayan Fatih Terim, "Birkaç günlük analizler, doktorların testleri onun lehine işleyecektir. Güçlü bir bünyesi var. İnançlı bir çocuk. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur. Galatasaray oyuncusunu hiçbir yerde kaybetmek istemez ama böyle bir hadisede de 'Talihsizliğe bak. Oyuncumuz eksildi.' demez. Bizim için insan sağlığı, her türlü başarıdan ve sıralamadan önemlidir. Onun sağlığına kavuşması bizim için yeterlidir. Onun eksikliğini hissediyoruz. Yoksa başka bir şeyi düşünmüyoruz. Açıkçası dünden beri iyi değiliz." ifadelerini kullandı.



Son dönemde camia olarak zor sakatlıklar ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiklerinin hatırlatılıp, ruh halinin nasıl olduğunun sorulması üzerine Terim, şöyle konuştu:



"Benim ruh halim iyi olmak zorunda. Muhakkak ki başa gelen her şeyin daha ağırı, beteri vardır. Şartlar ne olursa olsun Allah'a şükretmek, isyan etmemek lazım. Bunun daha kötüsü vardı. Bununla yetinmek ve bunun için hamdetmek lazım. İki defa Emre'nin aynı yerden ayağı kırıldı, Muslera'nın bacağı kırıldı ama bunlar hayat içinde olan şeyler. Bunların daha ağırları, daha kötüleri, Galatasaray camiasını ve spor camiasını sarsacak daha büyük hadiseler olabilirdi ama çok şükür olmadı. Demek ki olanla savaş vereceğiz. Hayatım boyunca öyle davrandım. Şükretmek lazım. Mevcudu yenmek için bir an önce uğraşmak lazım. Yoksa bu endişe ve kahır insanı moral olarak çok daha kötü yerlere götürür."