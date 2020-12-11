Fatih Terim, Oğulcan'dan vazgeçmeyecek

Özellikle 11'e yeni takviye edilen gençlerin performansından çok memnun olan Terim, sağ kanatta Oğulcan Çağlayan'dan vazgeçmeyecek.



25 yaşındaki futbolcunun hem hücumda hem de takım savunmasında etkili olması sebebiyle, tecrübeli hocanın özellikle bu bölgede değişikliğe gitmeyeceği ve Feghouli'yi yine merkezde kullanacağı öğrenildi.







