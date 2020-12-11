Fatih Terim, Oğulcan'dan vazgeçmeyecek

Takımdaki eksikler birer birer geri dönüp antrenmana katılsa da Fatih hocanın ligde kazanan takımı bozmayı düşünmediği öğrenildi.

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Fatih Terim, Oğulcan'dan vazgeçmeyecek
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11 Aralık 2020 10:32
Özellikle 11'e yeni takviye edilen gençlerin performansından çok memnun olan Terim, sağ kanatta Oğulcan Çağlayan'dan vazgeçmeyecek.

25 yaşındaki futbolcunun hem hücumda hem de takım savunmasında etkili olması sebebiyle, tecrübeli hocanın özellikle bu bölgede değişikliğe gitmeyeceği ve Feghouli'yi yine merkezde kullanacağı öğrenildi.

 



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