Fatih Terim: "Net fırsatlar yine kaçtı!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivas dönüşü takımıyla konuştu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Net fırsatlar yine kaçtı!'
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15 Aralık 2021 11:42
Fenerbahçe derbisi sonrası 6 maç ceza aldığı için Sivasspor maçını tribünden takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mağlubiyet sonrası oyuncularına sitem etti.

İstanbul dönüş yolculuğunda maç değerlendirmesi yapan tecrübeli teknik adam "Yakaladığınız net fırsatları yine değerlendiremediniz. Bu tip pozisyonlar için çok çalışmamıza rağmen alınan bu sonuç çok üzücü" ifadesini kullandı.

LİGDE ZİRVENİN 16 PUAN GERİSİNDE

Galatasaray'da serbest düşüş devam ediyor. Ligde son beş maçından galibiyet çıkaramayan sarı kırmızılılar bu periyotta 12 puan kaybetti. On altıncı haftada lider Trabzon'un tam tamına 16 puan gerisinde, dokuzuncu sırada yer alırken şampiyonluk hayalleri de ilk yarı bitmeden bitme noktasına geldi. 

 

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