Fatih Terim neden 'Yoruldum' dedi?

Galatasaray Karagümrük'e yenildi… Maçı tribünden izleyen Terim, cep telefonuyla kulübeye talimat yağdırdı. Ancak sorunu çözemedi. Sarı-kırmızılılar 2 puan daha bıraktı. Şampiyonluk yarışında ciddi bir yara daha aldı. Maçtan sonra Terim'in ağzından dökülen "Yoruldum artık" sözleri ise çok farklı yerlere çekildi. Bazıları "yorulduğu için bırakacağını" iddia etti. Bazıları ise "hakemlerden ve VAR'dan yorulduğunu" gündeme getirdi.



Fatih Terim'in ağzından dökülen "Yoruldum" sözlerine yüklenen anlamlar:



*Kendisine destek olunmaması nedeniyle yoruldu.

*Sözleşme yenilemek için seçimleri bekleyecek.

*Saha içinde hakemlerin, saha dışında Federasyonun Galatasaray'ın haklarını yemesinden yoruldu.

*İstediklerini yapamayan oyunculardan ve yardımcılarından yoruldu. Yardımcılarını ve oyuncuları değiştirecek.



