Fatih Terim, Mustafa Muhammed'in bonservisini istedi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Mustafa Muhammed için kararını verdi.

Haber; Sabah
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Fatih Terim, Mustafa Muhammed'in bonservisini istedi
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13 Ekim 2021 08:45
Galatasaray forması ile gol orucunu Rize karşısında iki golle bitiren Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nda ise fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Ülkesinin önceki gece Libya ile deplasmanda oynadığı maçta ilk golün asistini yapan, ardından da harika bir kafa golü atan 23 yaşındaki forvet, maçın ardından ise zaferi Liverpool'un yıldızı Salah ile birlikte kutladı. G.Saray'da ise Mısırlı oyuncunun transferi konusunda hareketlilik yaşanıyor.

Bu sezon sonuna kadar 4 milyon dolara bonservisini alma hakkına sahip olan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de isteği ile işi erken bitirmek istiyor. Deneyimli teknik adamın, "Bu işi sezon sonuna bırakmadan bitirelim. Mohamed'i kadroda istiyorum" sözleri sonrasında yönetim de vites yükseltti.




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